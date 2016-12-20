На выборщиков США беспрецедентно давили, чтобы лишить Трампа власти

Выборщики в США, от голосования которых зависит окончательный итог выборов президента, столкнулись с беспрецедентным давлением со стороны всех лиц, не заинтересованных в его приходе к власти. Речь, в частности, идет о звонках с угрозами, тысячах писем с требованием голосовать за Хиллари Клинтон. Некоторые из народных представителей не выдержали атаки, однако штаб Трама все же отпраздновал окончательную победу.

Самая скандальная избирательная кампания в истории США завершилась окончательной победой Дональда Трампа. Коллегия выборщиков своими голосами поставила току и «утвердила» республиканца на посту главы государства.

Тем не менее, шестеро из числа выборщиков в последний момент изменили свое решение и отдали голоса за Хиллари Клинтон, несмотря на то, что избиратели их штатов проголосовали за Трампа. Свое решение они объяснили тем, что столкнулись с небывалым давлением.

Выборщик из южного штата Джорджия Рэнди Эванс заявил, что воздействие на народных представителей было похоже на широкую кампанию с целью не допустить окончательного избрания Трампа.

Выборщик в штате Висконсин Брайен Вестрэйт заявил, что получил 48 тысяч писем, в которых от него требовали голосовать за Клинтон. Он даже опубликовал скриншоты 600 из этих писем.

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Трамп - 45-й президент США