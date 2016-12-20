Трамп - 45-й президент США

Коллегия выборщиков поставила точку в самой ожесточенной избирательной кампании в истории США. Дональд Трамп, набрав более 270 необходимых голосов выборщиков, официально стал 45-м президентом Америки. 20 января состоится инаугурация нового главы Белого Дома.



Впрочем, штаб Дональда Трампа был уверен в утверждении коллегией выборщиков результатов всеобщих выборов. Накануне глава администрации президента США Райнс Прибус заявил Fox News, что «все пройдет гладко».



На выборщиков оказывалось беспрецедентное давление: им звонили с угрозами, присылали тысячи писем с требованиями голосовать за Клинтон. В результате еще до съезда шестеро из них заявили, что не будут отдавать свой голос за Трампа. Они отметили, что изменили свое мнение в пользу Клинтон, несмотря на то, что согласно процедуре должны голосовать так, как проголосовал их штат. В свою очередь, выборщик из южного штата Джорджия Рэнди Эванс заявил, что происходящее вокруг коллегии делегатов похоже на хорошо спланированную операцию по недопущению избрания Трампа.



Экс-замгенсека ООН, политолог Сергей Орджоникидзе сказал «Известиям», что попытки американского истеблишмента и демократов помешать Дональду Трампу занять пост главы Белого дома провалились.

- Это своего рода «цветная революция», которую американская элита хотела осуществить в своей собственной стране. В других странах они свергают неугодные режимы, а на этот раз захотели сделать это в своей собственной стране. Приплели сюда еще и Россию. Я уверен, после голосования выборщиков, они еще что-то придумают, - сказал экс-дипломат.



Например, выборщик в штате Висконсин Брайен Вестрэйт сказал The Associated Press, что получил 48 тысяч писем с требованиями голосовать за Клинтон. Позже делегат опубликовал скриншоты 600 писем, полученных им за день до съезда выборщиков.

Между тем, на выборщика из Миссури Гектора Мальдонадо также оказывалось давление. Однако мексиканский эмигрант заявил, что поклялся на конституции выполнять долг выборщика. Делегат из штата Теннеси Том Лоулесс также заявил, что несмотря на то, что не поддерживает Трампа, выполнит свой долг и отдаст голос победителю.



Наглядной демонстрацией политического кризиса в США стали действия Демократической партии. Сторонники Клинтон после своего поражения выступили за немедленную отмену коллегии выборщиков. А последней попыткой сорвать избрание Трампа стало предложение группы демократов об отсрочке голосования выборщиков до того момента, как будет проведено расследование о якобы вмешательстве «российских хакеров» в ход электорального процесса. Однако такое предложение, прямо противоречащее конституции, было отклонено большинством делегатов.



Президент Американского университета в Москве Эдуард Лозанский сказал «Известиям», что беспрецедентное давление на выборщиков со стороны демократов и сторонников Клинтон провалилось – абсолютное большинство из них проголосовали именно так, как и их штаты.



- Демократы действительно пытались сорвать голосование выборщиков. Для этого им было необходимо переманить на свою сторону 38 членов коллегии. "Перебежчики" были, но этого недостаточно. Сейчас идет совершенно запредельная кампания по дискредитации Дональда Трампа. Основным поводом для пропаганды и спекуляций стало то, что Трамп, якобы, "в кармане у Москвы", - отметил политолог.



Дальше всех пошел выборщик-республиканец из Оклахомы Чарльз Поттс. За несколько недель до итогового дня выборов он написал в своем микроблоге: «Дорогие выборщики, на Земле не будет мира, если вы не откажетесь от голосования за госизменника и не отдадите свои голоса Хиллари Клинтон».



Выборщик из штата Пенсильвания Боб Ашер заявил, что не считает, что Россия как-то повлияла на предпочтения американских граждан, а перенос выборов, по его мнению, неприемлем.



Сразу после победы на выборах 8 ноября ведущие американские СМИ начали кампанию по дискредитации нового президента США. Ведущие газеты открыто призывали выборщиков нарушить законодательство и голосовать за Клинтон. Так, журнал Time вышел с заголовком «Выборщики существуют для того, чтобы остановить таких, как Трамп». Его примеру последовал влиятельный журнал The Atlantic: «Смысл выборщиков — предостеречь от того, чтобы такие люди, как Трамп, могли стать президентом». Ведущая газета The Washington Post опубликовала статью «Конституция позволяет выборщикам избирать президента, им должна стать Хиллари Клинтон».