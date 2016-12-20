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Выборщик-республиканец: Россия не вмешивалась в избирательный процесс

Член коллегии выборщиков в штате Висконсин Брайен Вестрэйт — об угрозах сторонников Клинтон, хакерских атаках, победе Трампа и отношении к России

Фото: страница Брайена Вестрэйта в Facebook

Наконец наступил день, когда коллегия выборщиков проголосовала в столицах штатов в соответствии с результатами общенациональных выборов 8 ноября. Как и ожидалось, республиканец Дональд Трамп одержал победу, набрав необходимые 270 голосов делегатов. Выборы-2016 уже вошли в новейшую историю США как беспрецедентно ожесточенная и грязная кампания. На всех этапах она отмечалась жесткой полемикой, провокациями и взаимными обвинениями кандидатов. А на заключительной стадии электорального процесса объектом давления и манипуляций стали выборщики, получавшие многочисленные угрозы от сторонников проигравшего кандидата.

В интервью специальному корреспонденту «Известий» Георгию Асатряну член коллегии выборщиков от Республиканской партии в штате Висконсин Брайен Вестрэйт рассказал о давлении на выборщиков, многочисленных угрозах в свой адрес и о беспочвенности обвинений в адрес «российских хакеров».

— The Washington Post писала о вас, что вы получили 46 тыс. писем с угрозами и требованиями не голосовать за Дональда Трампа. В своем микроблоге вы выкладывали фотографии этих писем. Каковы ваши ощущения в связи с этим? 

— Письма и звонки с угрозами ничего не изменят. Я, как и американцы, надеюсь на святую Марию. Между прочим, никто не имеет права оказывать давление на выборщиков. Население штата сделало свой выбор 8 ноября — Висконсин проголосовал за Дональда Трампа. По конституции мы не являемся страной с прямой демократией, и я обязан проголосовать так, как решили жители Висконсина. Это мой долг. Моя роль заключается в том, чтобы представлять интересы штата. Через три с половиной часа я поеду в столицу штата и проголосую за Дональда Трампа (интервью было взято, когда в Висконсине было раннее утро. — «Известия»). Я открыто заявлял о своих симпатиях и поддержке Дональду Трампу еще до его победы на выборах 8 ноября.

Охваченные злостью, проигравшие люди говорят и делают глупые вещи. Это, разумеется, ненормально, но такое поведение можно понять. Это для меня первый раз, когда я выступаю в качестве выборщика от Республиканской партии США, но я беседовал с женщиной-выборщиком от демократов из Висконсина, которая голосовала за Барака Обаму в 2008 и 2012 годах. Она ни с чем подобным не сталкивалась.

— Уходящий президент США Барак Обама обвинил Россию во взломе серверов Демократической партии и вмешательстве в выборы США. В ведущих американских СМИ утверждается, что российские хакеры повлияли на результат выборов и помогли Дональду Трампу одержать победу.

— Во-первых, пока нет никаких доказательств, что именно Россия взламывала серверы и вмешивалась во внутренние дела и процесс выборов в США. Серверы Демократической партии были, по всей видимости, взломаны с территории Восточной Европы. А это не то же самое, что Россия. Во-вторых, даже если и предположить, что Россия взломала серверы Демократической партии, это отнюдь не становится вмешательством в процесс выборов и уж тем более попыткой влияния — в пользу одного или другого кандидата. Или, например, взломать почту Хиллари Клинтон — это не одно и то же, что совершить хакерскую атаку, нарушающую ход выборов в США. Американские мейнстримные медиа всё переиначили. Одним словом, даже если это и было, это не хакерское вмешательство в процесс выборов, а атака против Демократической партии.

Более того, как отметил президент Барак Обама в своей последней речи, это произошло до выборов в США. Хиллари Клинтон также говорила о предполагаемых кибератаках до того, как состоялись выборы. Это не новая информация. Причем до выборов она не сработала, вот они и пытаются ее вновь использовать — после своего поражения.

— У вас есть представление о том, кто  эти люди, которые вам угрожают?

— Это сторонники Хиллари Клинтон. Конечно, у них нет официальных должностей в Демократической партии или ее штабе, но, очевидно, это ее сторонники. Они разочарованы, разозлены результатами выборов — они просто-напросто проиграли. Ничего страшного, я это понимаю...

— Основным мотивом критики в адрес избранного президента является его намерение нормализовать отношения с Россией, а также выдвижение на должность госсекретаря якобы «пророссийского» кандидата Рекса Тиллерсона.

— Я думаю, что всё это часть пропаганды демократов и сторонников Клинтон против Дональда Трампа. Всё это пишется и говорится для того, чтобы нанести имиджевый удар Трампу.

— В американской прессе писали: шесть выборщиков заявили, что не будут голосовать за Трампа, несмотря на результаты выборов 8 ноября. Как вы относитесь к таким заявлениям?

— Я думаю, что это незаконно и совсем неправильно — ставить себя выше миллионов избирателей, которые отдали свои голоса за Дональда Трампа.

Известия // вторник, 20 декабря 2016 года

Выборщик-республиканец: Россия не вмешивалась в избирательный процесс

Выборщик-республиканец: Россия не вмешивалась в избирательный процессЧлен коллегии выборщиков в штате Висконсин Брайен Вестрэйт — об угрозах сторонников Клинтон, хакерских атаках, победе Трампа и отношении к России

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