«При Трампе от США будет исходить гораздо меньше угроз»

Попросивший недавно у президента России Владимира Путина российское гражданство экс-советник Рональда Рейгана американский политолог Пол Крейг Робертс в эксклюзивном интервью корреспонденту «Известий» Алексею Забродину рассказал об истинных причинах желания получить паспорт РФ, своем видении российско-американских отношений при Дональде Трампе и политических приоритетах новоизбранного президента.

— Вы наделали недавно много шума, опубликовав на своем сайте обращение к Владимиру Путину с просьбой предоставить вам российское гражданство. Расскажите о мотивах, побудивших вас написать это письмо?

— На самом деле колонка «Дорогой президент Путин» на моем сайте была намеренной сатирой, чтобы антироссийские западные СМИ могли «повеселиться». И в общем у меня получилось наделать шума в американской и европейской прессе. Тем не менее, если Путин даст мне российский паспорт, я буду рад его получить.

— Сейчас все заняты обсуждением того, каким образом станут выстраиваться отношения Москвы и Вашингтона при Дональде Трампе. Что вы думаете о перспективах диалога между Россией и США?

— На мой взгляд, перспективы российско-американских отношений при Дональде Трампе на порядок лучше, чем они были бы при Хиллари Клинтон. Я вижу здесь несколько аргументов в поддержку этого мнения. Во-первых, Трамп уважает президента России Владимира Путина. Во-вторых, республиканец совсем не пытается демонизировать Россию. Кроме того, он не раз заявлял, что не видит ни одной причины для конфликта с Москвой. Также о его намерениях говорит и тот факт, что Трамп выдвинул на должность Госсекретаря США Рекса Тиллерсона — человека, который в хороших отношениях с Путиным и знает Россию.

— А какие конкретные шаги должен предпринять Трамп, чтобы перезапустить отношения с Москвой?

— Если Трамп действительно хочет поладить с Россией, то он должен будет уступить Путину в вопросах, касающихся Украины.

— Как, на ваш взгляд, в целом изменится внешняя политика США при Трампе? Что выйдет на первый план?

— Я думаю, на первый план выйдет экономика. На первое место Трамп будет ставить экономические интересы Америки и отстаивать их. Судя по всему, он тот человек, который совсем не разделяет неоконсервативные взгляды об американской военной гегемонии в мире. Из этого я делаю вывод, что при Трампе от США будет исходить гораздо меньше угроз стабильности и миру.

— Что вы думаете о словах Трампа о том, что НАТО нуждается в трансформации?

— Трамп сказал то, о чем я писал: спустя 25 лет после распада Советского Союза нет никакой необходимости в существовании Североатлантического альянса. Больше нет никакой Красной армии, которая бы угрожала «захватить Европу» и окрасить ее в цвета коммунизма. Однако руководители НАТО будут противостоять Трампу, поскольку не хотят терять свой статус, свои позиции и деньги, которые формируют бюджет альянса.

— Вы неоднократно критиковали американские СМИ за предвзятость и одностороннее освещение событий. Можете объяснить свое недовольство американской прессой?

— В последние годы президентства Билла Клинтона 90% американских СМИ оказались сосредоточены в руках шести больших медиахолдингов, потеряв свою независимость. СМИ США превратились в министерство пропаганды и использовались неоконсерваторами во время президентов Джорджа Буша-младшего и Барака Обамы для поддержки той лжи, которая оправдывала нападение Вашингтона на исламские страны и совершенный на Украине государственный переворот. В Западной Европе редактор одной их ведущих немецких газет опубликовал книгу, в которой заявил, что большинство европейских журналистов получают выплаты из ЦРУ (речь идет об Удо Уольфкотте, редакторе Frankfurter Allgemeine Zeitung, самой популярной немецкой газеты за пределами Германии, и его книге «Продажные журналисты». — «Известия»).



— Вы написали большое количество книг. Не планируете написать книгу о Дональде Трампе или Владимире Путине, например?

— Честно говоря, мне неинтересно писать книги о людях, даже если они настолько интересные личности, как Путин и Трамп. Я пишу о наиболее важных проблемах нашего времени.