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Пять человек задержаны по делу об убийстве российского посла в Турции

Полиция разыскивает предполагаемых сообщников террориста

Пять человек задержаны по делу об убийстве российского посла в Турции Андрея Карлова.

Об этом заявили турецкие СМИ со ссылкой на органы правопорядка страны.

«Количество задержанных возросло до пяти человек, в деревне Сёке задержаны мать, отец и сестра убийцы, а также двое других родственников», – цитирует «Интерфакс» сообщение.

Сообщается, что задержанные не отказываются от сотрудничества с полицией.

Кроме того, в розыск объявлены два предполагаемых сообщника террориста.

Напомним, что в понедельник, 19 декабря, 22-летний Мевлют Алтынташ, служивший в полиции, застрелил посла РФ в Турции Андрея Карлова во время презентации выставки. Злоумышленник был убит в перестрелке со спецназом.

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Известия // вторник, 20 декабря 2016 года

Пять человек задержаны по делу об убийстве российского посла в Турции

Полиция разыскивает предполагаемых сообщников террориста

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