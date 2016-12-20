Орган Большого зала Московской консерватории отреставрирован и представлен публике.

История музыкального инструмента уходит корнями в позапрошлый век, когда созданный по заказу Московской консерватории известным французским мастером Аристидом Кавайе-Коллем, представлял Россию на Всемирной выставке 1900 года в Париже.

В Москве на нем играли лучшие исполнители мира.

К сожалению, за сто лет эксплуатации он обветшал, и в 2010 году его состояние было признано аварийным.

Поиск денег на реставрацию и подрядчика занял время и к реставрации смогли приступить только в 2014 году.

Австрийская органостроительная фирма Rieger два года вела кропотливую работу по восстановлению инструмента и сейчас он снова радует своим звучанием меломанов.

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