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Орган Большого зала Московской консерватории отреставрирован

Музыкальный инструмент будет радовать меломанов своим звучанием

Орган Большого зала Московской консерватории отреставрирован и представлен публике.

История музыкального инструмента уходит корнями в позапрошлый век, когда созданный по заказу Московской консерватории известным французским мастером Аристидом Кавайе-Коллем, представлял Россию на Всемирной выставке 1900 года в Париже.

В Москве на нем играли лучшие исполнители мира.

К сожалению, за сто лет эксплуатации он обветшал, и в 2010 году его состояние было признано аварийным.

Поиск денег на реставрацию и подрядчика занял время и к реставрации смогли приступить только в 2014 году.

Австрийская органостроительная фирма Rieger два года вела кропотливую работу по восстановлению инструмента и сейчас он снова радует своим звучанием меломанов.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»: Памятник снова обрел голос

Известия // вторник, 20 декабря 2016 года

Орган Большого зала Московской консерватории отреставрирован

Музыкальный инструмент будет радовать меломанов своим звучанием

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