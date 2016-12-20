По версии СМИ подозреваемый в теракте запросил убежище в Германии в этом году
Водитель грузовика, въехавшего в толпу в Берлине может быть беженцем из Пакистана.
Об этом заявила газета «Вельт» со ссылкой на источники в правоохранительных органах.
По неподтвержденной официально информации, задержанный водитель запросил убежище в Германии в начале года, сообщает ТАСС.
Пока не ясно, как ему удалось оказаться за рулем тягача с прицепом, перевозившего металлические конструкции.
Полиция считает, что все указывает на теракт.
Напомним, что грузовик врезался в толпу посетителей рождественского базара в центральной части западного Берлина - на площади Брайтшайдплац в самый разгар торговли. Девять человек погибли, 45 госпитализированы.
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