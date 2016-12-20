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Водитель грузовика, въехавшего в толпу в Берлине может быть беженцем

По версии СМИ подозреваемый в теракте запросил убежище в Германии в этом году

Водитель грузовика, въехавшего в толпу в Берлине может быть беженцем из Пакистана.

Об этом заявила газета «Вельт» со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

По неподтвержденной официально информации, задержанный водитель запросил убежище в Германии в начале года, сообщает ТАСС.

Пока не ясно, как ему удалось оказаться за рулем тягача с прицепом, перевозившего металлические конструкции.

Полиция считает, что все указывает на теракт.

Напомним, что грузовик врезался в толпу посетителей рождественского базара в центральной части западного Берлина - на площади Брайтшайдплац в самый разгар торговли. Девять человек погибли, 45 госпитализированы.

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Известия // вторник, 20 декабря 2016 года

Водитель грузовика, въехавшего в толпу в Берлине может быть беженцем

По версии СМИ подозреваемый в теракте запросил убежище в Германии в этом году

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