Избранный президент США Дональд Трамп назвал итоги голосования выборщиков торжеством демократии.

Заявление президента было распространено его командой.

«Сегодня мы отмечаем историческую убедительную победу демократии в нашей стране… Я буду упорно трудиться, чтобы объединить нашу страну и быть президентом для всех американцев», – цитирует его «РИА Новости».

За Трампа проголосовали 304 выборщика и двое отказались это сделать.

Его конкурентка-демократ Хиллари Клинтон набрала лишь 224 голоса.

Таким образом, не оправдались опасения, что выборщики могут отказаться голосовать согласно волеизъявлению своих штатов.

Напомним, что в США президентские выборы проходят в два этапа – сначала граждане каждого штата голосуют за кандидатов, а потом все выборщики от штата отдают свои голоса победившему политику.

Формально возможно, что выборщик может отказаться проголосовать, как решил народ штата, но таких случаев были лишь единицы.

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