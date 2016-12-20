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Трамп назвал итоги голосования выборщиков торжеством демократии

Избранный президент США Дональд Трамп получил 304 голоса из 538

Избранный президент США Дональд Трамп назвал итоги голосования выборщиков торжеством демократии.

Заявление президента было распространено его командой.

«Сегодня мы отмечаем историческую убедительную победу демократии в нашей стране… Я буду упорно трудиться, чтобы объединить нашу страну и быть президентом для всех американцев», – цитирует его «РИА Новости».

За Трампа проголосовали 304 выборщика и двое отказались это сделать.

Его конкурентка-демократ Хиллари Клинтон набрала лишь 224 голоса.

Таким образом, не оправдались опасения, что выборщики могут отказаться голосовать согласно волеизъявлению своих штатов.

Напомним, что в США президентские выборы проходят в два этапа – сначала граждане каждого штата голосуют за кандидатов, а потом все выборщики от штата отдают свои голоса победившему политику.

Формально возможно, что выборщик может отказаться проголосовать, как решил народ штата, но таких случаев были лишь единицы.

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Известия // вторник, 20 декабря 2016 года

Трамп назвал итоги голосования выборщиков торжеством демократии

Избранный президент США Дональд Трамп получил 304 голоса из 538

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