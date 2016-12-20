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Клиентам Татфондбанка выберут банки для выплаты вкладов

Выплачивать деньги должны начать не позднее 29 декабря

Агентство по страхованию вкладов (АСВ) должно определить банки-агенты, которые будут выдавать страховое возмещение вкладчикам Татфондбанка.

Завтра итоги конкурса будут подведены, а информация об этом опубликована.

Как заявляют в АСВ, сами выплаты должны начаться не позднее 29 декабря.

Ресурс ProKazan.ru напоминает, что вкладчику для того, чтобы получить страховое возмещение, необходимо будет предъявить только паспорт.

Как писали «Известия», 13 декабря банк ввел временные ограничения на снятие наличных из-за «нахлынувшего потока снятия по пластиковым картам».

После этого в банке ввели временную администрацию и объявили трехмесячный мораторий на удовлетворение требований кредиторов.  

Татфондбанк занимает 43-е место по размеру активов в рэнкинге «Интерфакс-100».

Известия // вторник, 20 декабря 2016 года

Клиентам Татфондбанка выберут банки для выплаты вкладов

Выплачивать деньги должны начать не позднее 29 декабря

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