Следователи вылетят из РФ в Анкару для расследования убийства посла

В состав группы вошли представители российских силовых ведомств, а также врачи и психологи
Оперативно-следственная группа российских силовых ведомств 20 декабря вылетит спецрейсом из России в Турцию после убийства в Анкаре российского посла Андрея Карлова.
Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник в силовых ведомствах.
«Во вторник в Анкару планируется спецборт с сотрудниками российских силовых ведомств», — сказал собеседник агентства.
По его словам, в состав группы также вошли врачи и психологи.
Напомним, российский посол был убит в Центре современного искусства в Анкаре на открытии выставки «Россия глазами путешественника».
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