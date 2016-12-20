Следователи вылетят из РФ в Анкару для расследования убийства посла

Оперативно-следственная группа российских силовых ведомств 20 декабря вылетит спецрейсом из России в Турцию после убийства в Анкаре российского посла Андрея Карлова.

Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник в силовых ведомствах.

«Во вторник в Анкару планируется спецборт с сотрудниками российских силовых ведомств», — сказал собеседник агентства.

По его словам, в состав группы также вошли врачи и психологи.

Напомним, российский посол был убит в Центре современного искусства в Анкаре на открытии выставки «Россия глазами путешественника».