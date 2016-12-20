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Вторник,
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В Иркутской области нашли подпольные цеха по розливу «Боярышника»

В ходе рейдов правоохранители изъяли 10 т спиртосодержащей продукции

Фото: ТАСС/Кирилл Шипицин

Сотрудники полиции Иркутской области обнаружили два подпольных спиртовых цеха по производству контрафактной алкогольной продукции. Один из них был найден на территории бывшего молокозавода в городе Шелехов, второй — в садоводческом товариществе в Ленинском районе Иркутска. Об этом сообщил начальник отдела общественной безопасности УВД Иркутска Василий Алексеев на заседании областной комиссии по ЧС во вторник.

«Второй цех обнаружен в городе Шелехов, на Култукском тракте, на территории бывшего молокозавода», — приводит его слова «Федеральное агентство новостей».

Как отметил Алексеев, в подпольных цехах были найдены емкости не только с «Боярышником», после употребления которого погибли 54 человека, но и аналогичных продуктов — «Витасепт» и «Чистый С». Экспертиза установит, имеется ли в составе последних метанол.

Алексеев уточнил, что за последние два дня правоохранители изъяли более 10 т спиртосодержащей продукции.

В настоящий момент в больницах Иркутской области находятся 28 человек, отравившихся парфюмерно-косметическим «Боярышником». 13 из них находятся в реанимации.

В Иркутске действует режим ЧС. В продуктовых и хозяйственных магазинах запрещена продажа непищевой спиртосодержащей продукции.

По факту массового отравления в Иркутске возбуждено уголовное дело по ст. 238 УК РФ («Производство, хранение, сбыт товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности и повлекшие по неосторожности смерть двух и более лиц»).

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Известия // вторник, 20 декабря 2016 года

В Иркутской области нашли подпольные цеха по розливу «Боярышника»

В Иркутской области нашли подпольные цеха по розливу «Боярышника»В ходе рейдов правоохранители изъяли 10 т спиртосодержащей продукции

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