В Иркутской области нашли подпольные цеха по розливу «Боярышника»

Сотрудники полиции Иркутской области обнаружили два подпольных спиртовых цеха по производству контрафактной алкогольной продукции. Один из них был найден на территории бывшего молокозавода в городе Шелехов, второй — в садоводческом товариществе в Ленинском районе Иркутска. Об этом сообщил начальник отдела общественной безопасности УВД Иркутска Василий Алексеев на заседании областной комиссии по ЧС во вторник.

«Второй цех обнаружен в городе Шелехов, на Култукском тракте, на территории бывшего молокозавода», — приводит его слова «Федеральное агентство новостей».

Как отметил Алексеев, в подпольных цехах были найдены емкости не только с «Боярышником», после употребления которого погибли 54 человека, но и аналогичных продуктов — «Витасепт» и «Чистый С». Экспертиза установит, имеется ли в составе последних метанол.

Алексеев уточнил, что за последние два дня правоохранители изъяли более 10 т спиртосодержащей продукции.



В настоящий момент в больницах Иркутской области находятся 28 человек, отравившихся парфюмерно-косметическим «Боярышником». 13 из них находятся в реанимации.

В Иркутске действует режим ЧС. В продуктовых и хозяйственных магазинах запрещена продажа непищевой спиртосодержащей продукции.



По факту массового отравления в Иркутске возбуждено уголовное дело по ст. 238 УК РФ («Производство, хранение, сбыт товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности и повлекшие по неосторожности смерть двух и более лиц»).