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Число погибших от отравления «Боярышником» достигло 53 человек

За ночь в больницах Иркутска умерли еще четыре человека

От отравления лосьоном «Боярышник», имеющего в составе метиловый спирт, скончались уже 53 человека: за ночь на вторник в больницах Иркутска медикам не удалось спасти жизни еще четырех человек, употребивших ранее этот яд, сообщает Минздрав региона.

Там рассказали, что всего госпитализированы 26 человек, еще один мужчина отказался лечь в больницу, передает ТАСС.

«На данный момент число скончавшихся в больницах составило 25 человек», — сообщает ведомство.

Ранее сообщалось, что в результате употребления «Боярышника» в Иркутске погибли 48 человек.

Напомним, массовое отравление людей лосьоном «Боярышник» в Иркутске приобрело характер стихийного бедствия. В городе введен режим ЧС, власти города настоятельно просят граждан не употреблять «Боярышник», на территории области может быть приостановлена продажа всей спиртосодержащей продукции.

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Известия // вторник, 20 декабря 2016 года

Число погибших от отравления «Боярышником» достигло 53 человек

За ночь в больницах Иркутска умерли еще четыре человека

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