Число жертв отравления «Боярышником» в Иркутске выросло до 48 человек

Число жертв отравления поддельным спиртосодержащим средством «Боярышник» в Иркутске возросло до 48 человек, сообщил прокурор Ленинского района города Станислав Зубовский.

«Всего от отравления лосьоном «Боярышник» пострадали 57 человек, 48 из них скончались», — приводит ТАСС слова главы местной прокуратуры.

Остальные пострадавшие сейчас находятся в больнице, их состояние оценивается как крайне тяжелое.

По факту массового отравления суррогатным алкоголем в Иркутске возбуждено уголовное дело по ст. 238 УК РФ («Производство, хранение, сбыт товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности и повлекшие по неосторожности смерть двух и более лиц»).

После инцидента в Иркутске был введен режим ЧС. Кроме того, глава Роспотребнадзора Анна Попова предложила приостановить продажи всей спиртосодержащей продукции на территории Иркутской области.