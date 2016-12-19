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Дело об отравлении «Боярышником» передано в центральный аппарат СКР

Такое распоряжение сделал глава комитета Александр Бастрыкин

Уголовное дело о гибели более 40 человек в результате в Иркутской области от отравления концентратом для принятия ванн «Боярышник» передано в центральный аппарат Следственного комитета РФ. Об этом сообщила представитель ведомства Светлана Петренко.

Соответствующее поручение сделал глава СК РФ Александр Бастрыкин.

«Уголовное дело... по факту гибели людей после употребления спиртосодержащей настойки в Иркутской области передано в Главное следственное управление СК России для проведения наиболее полного и объективного расследования», — приводит ТАСС сообщение представителя СКР.

По факту инцидента возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК (производство, хранение, сбыт товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности смерть двух и более лиц).

По последним данным, в результате отравления концентратом для принятия ванн «Боярышник» пострадали 57 граждан, из них 41 человек скончался.

В ходе совместных мероприятий с сотрудниками полиции следователи изъяли более 2 тыс. емкостей концентрата объемом более 500 литров. В числе фигурантов уголовного дела — два распространителя опасной продукции.

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Известия // понедельник, 19 декабря 2016 года

Дело об отравлении «Боярышником» передано в центральный аппарат СКР

Такое распоряжение сделал глава комитета Александр Бастрыкин

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