Число погибших от отравления «Боярышником» в Иркутске возросло до 58

По информации, имеющейся на 16.00 мск, в результате массового отравления «Боярышником» в Иркутске погибли 58 человек. Об этом сообщила пресс-секретарь регионального минздрава Татьяна Лебедева.

«Общее число пострадавших составляет 97 человек. Погибло 58, из которых 34 скончались в стационарах и 24 были доставлены в бюро судебно-медицинской экспертизы ритуальными службами», — приводит ее слова «Интерфакс».

Лебедева уточнила, что за последние часы в центре токсикологии на базе медсанчасти ИАПО скончались три пациента. Она также сообщила, что в настоящее время в шести больницах Иркутска находятся 38 человек, один был выписан.

После массового отравления людей лосьоном «Боярышник», использованным не по назначению, в Иркутске был введен режим ЧС. Власти города настоятельно просят граждан не употреблять жидкость.

Как сообщил начальник отдела общественной безопасности УВД Иркутска Василий Алексеев, сотрудники полиции Иркутской области обнаружили два подпольных спиртовых цеха по производству контрафактной алкогольной продукции — в подпольных цехах были найдены емкости не только с «Боярышником», но и аналогичными продуктами — «Витасепт» и «Чистый С». Экспертиза установит, имеется ли в составе последних метанол.