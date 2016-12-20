В Иркутской области объявлен день траура

В Иркутской области 20 декабря объявлен днем траура по погибшим в результате массового отравления. Указ об этом подписал глава региона Сергей Левченко.

Губернатор Иркутской области выразил соболезнования родным и близким погибших, передает Сибирское агентство новостей.

Число погибших в результате отравления «Боярышником» достигло 54 человек. В настоящее время в больницах Иркутской области находятся 27 отравившихся, 13 из них — в реанимации. Известно, что все пострадавшие — жители микрорайона Ново-Ленино.

По факту массового отравления возбуждено уголовное дело по статье «Производство, хранение, сбыт товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности и повлекшие по неосторожности смерть двух и более лиц». Ранее были задержаны два частных предпринимателя, которым принадлежал нелегальный цех по производству «Боярышника», а также пять человек, имеющих отношение к розничной торговле контрафактного продукта.



В Иркутске действует режим ЧС. Ранее сообщалось, что в городе могут ввести полный запрет на продажу спиртосодержащей продукции.

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