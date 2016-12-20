Путин: преступление в Берлине потрясает жестокостью и цинизмом

Теракт, произошедший накануне на рождественском базаре в центре Берлина потрясает своей жестокостью и цинизмом. Об этом заявил президент России Владимир Путин, принося соболезнования руководству Германии.

«Преступление, совершенное против мирных граждан, потрясает своей жестокостью и цинизмом», — говорится в телеграмме главы государства, текст которой приводит официальный сайт Кремля.

Президент России передал слова сочувствия и поддержки родным и близким погибших. Владимир Путин также пожелал скорейшего выздоровления всем пострадавшим в результате трагедии.

Напомним, грузовик протаранил толпу на рождественской ярмарке в центре Берлина в понедельник вечером. Погибли по меньшей мере 12 человек. 48 человек получили ранения. Местные власти классифицировали происшествие как теракт.

