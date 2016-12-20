Александр Алаев переизбран на пост генерального директора РФС

Александр Алаев переизбран на пост генерального директора Российского футбольного союза (РФС), который он занимает с декабря 2013 года на заседании исполкома организации, проходящее во вторник в Москве в Доме футбола.



«Алаев переизбран генеральным директором», — цитирует ТАСС источник, близкий к ситуации.



Сергей Анохин, председатель комитета пляжного футбола РФС, президент Московской федерации футбола, избран вице-президентом, сообщает «Спорт-Экспресс».