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Александр Алаев переизбран на пост генерального директора РФС

Вице-президентом организации избран Сергей Анохин

Александр Алаев переизбран на пост генерального директора Российского футбольного союза (РФС), который он занимает с декабря 2013 года на заседании исполкома организации, проходящее во вторник в Москве в Доме футбола.

«Алаев переизбран генеральным директором», — цитирует ТАСС источник, близкий к ситуации.

Сергей Анохин, председатель комитета пляжного футбола РФС, президент Московской федерации футбола, избран вице-президентом, сообщает «Спорт-Экспресс». 

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Известия // вторник, 20 декабря 2016 года

Александр Алаев переизбран на пост генерального директора РФС

Вице-президентом организации избран Сергей Анохин

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