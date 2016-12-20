В Кремле назвали цель убийства посла РФ Андрея Карлова в Турции

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал убийство российского посла Андрея Карлова в Турции попыткой вбить клин между Москвой и Анкарой, а также сорвать усилия по урегулированию конфликта Сирийской Республике.



Он подчеркнул, что убийство представителя российского внешнеполитического ведомства в Турции — это провокация, направленная на то, чтобы разрушить отношения между двумя государствами.



По мнению Пескова, в данном случае единственное разумное, что могут сделать Россия и Турция, — это сблизиться и стать эффективнее в сотрудничестве против тех, кто стоит за этой провокацией.



Он напомнил, что накануне лидеры двух стран провели телефонные переговоры и договорились о том, что будут выполняться совместные следственные действия.



Песков указал — кто конкретно стоит за убийством Андрея Карлова, выяснят следователи.



«Давайте наберемся терпения, специалисты будут делать свою работу», — подчеркнул официальный представитель Кремля.



Он также сообщил, что российская сторона признательна мировому сообществу за единогласное осуждение этого «варварского убийства».



Напомним, что нападение на посла России в Турции Андрея Карлова произошло накануне в Анкаре во время открытия фотовыставки «Россия от Калининграда до Камчатки глазами путешественника».



В дипломата стрелял 22-летний турецкий полицейский Мевлют Мерт Алтыншаш. По данным турецких СМИ, он выпустил 11 пуль, девять из которых попали в Карлова. Нападавший был ликвидирован турецкими правоохранителями.