Путин подписал закон о повышении МРОТ на 4%

Президент РФ Владимир Путин подписал закон о повышении минимального размера оплаты труда (МРОТ) на 4 процента до 7,8 тыс. рублей. Соответствующий документ опубликован во вторник на официальном портале правовой информации.



МРОТ будет повышен с 1 июля 2017 года.

«Установить минимальный размер оплаты труда с 1 июля 2017 года в сумме 7,8 тыс. рублей в месяц», — указано в документе.

Сейчас показатель МРОТ в России составляет 7,5 тыс. рублей. По нормам трудового законодательства он не должен быть ниже уровня прожиточного минимума трудоспособного населения.

Ранее этот закон был принят Госдумой и одобрен Советом Федерации.