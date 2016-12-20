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Путин подписал закон о повышении МРОТ на 4%

Новый минимальный размера оплаты труда будет составлять 7,8 тыс. рублей

Президент РФ Владимир Путин подписал закон о повышении минимального размера оплаты труда (МРОТ) на 4 процента до 7,8 тыс. рублей. Соответствующий документ опубликован во вторник на официальном портале правовой информации.

МРОТ будет повышен с 1 июля 2017 года.

«Установить минимальный размер оплаты труда с 1 июля 2017 года в сумме 7,8 тыс. рублей в месяц», — указано в документе.

Сейчас показатель МРОТ в России составляет 7,5 тыс. рублей. По нормам трудового законодательства он не должен быть ниже уровня прожиточного минимума трудоспособного населения.

Ранее этот закон был принят Госдумой и одобрен Советом Федерации.

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Известия // вторник, 20 декабря 2016 года

Путин подписал закон о повышении МРОТ на 4%

Новый минимальный размера оплаты труда будет составлять 7,8 тыс. рублей

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