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В больницах Иркутска находятся 40 отравившихся «Боярышником»

Минздрав региона подтвердил информацию о 55 жертвах массового отравления метиловым спиртом

Число пострадавших от отравления метиловым спиртом в составе средства «Боярышник» и аналогичных продуктов продолжает расти. Сейчас в больницах Иркутска с отравлением находятся 40 человек, сообщила пресс-служба регионального Минздрава.

В министерстве подтвердили информацию о гибели 55 человек, отравившихся концентратом для ванн «Боярышник»

«На данный момент в стационарах различных лечебных учреждений города находятся 40 человек», — приводит ТАСС сообщение ведомства.

Сейчас в городе из-за массового отравления действует режим ЧС. В частности, введен временный запрет на продажу непищевой спиртосодержащей продукции, проводятся проверки торговых точек на наличие средства «Боярышник» и аналогичных продуктов.

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Известия // вторник, 20 декабря 2016 года

В больницах Иркутска находятся 40 отравившихся «Боярышником»

Минздрав региона подтвердил информацию о 55 жертвах массового отравления метиловым спиртом

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