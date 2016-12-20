В больницах Иркутска находятся 40 отравившихся «Боярышником»

Число пострадавших от отравления метиловым спиртом в составе средства «Боярышник» и аналогичных продуктов продолжает расти. Сейчас в больницах Иркутска с отравлением находятся 40 человек, сообщила пресс-служба регионального Минздрава.

В министерстве подтвердили информацию о гибели 55 человек, отравившихся концентратом для ванн «Боярышник»

«На данный момент в стационарах различных лечебных учреждений города находятся 40 человек», — приводит ТАСС сообщение ведомства.

Сейчас в городе из-за массового отравления действует режим ЧС. В частности, введен временный запрет на продажу непищевой спиртосодержащей продукции, проводятся проверки торговых точек на наличие средства «Боярышник» и аналогичных продуктов.