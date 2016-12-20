Шесть случаев заболевания гонконгским гриппом выявлено под Брянском

Шесть случаев заболевания гонконгским гриппом A (H3N2)с начала декабря лабораторно подтвердили в Брянской области, сообщили пресс-службе регионального Роспотребнадзора.

По итогам прошедшей недели эпидемический порог по ОРВИ превышен на 18,5%. В связи с осложнением эпидемической ситуации по гриппу и ОРВИ в Брянской области ввели карантин, сообщает NASHBRYANSK.RU.

Напомним, ранее сообщалось, что с начала декабря гонконгским гриппом в Забайкалье заболели 12 человек.

Данный вирус (тип А) представляет особую опасность для маленьких детей, пожилых людей, беременных женщин, а также для лиц, страдающих хроническими недугами сердца, сосудов, органов дыхания. У этих групп населения гонконгский грипп часто проходит с осложнениями. Впервые об этом вирусе мир узнал в 1968 году, когда в Гонконге в результате осложнений погибло много людей.

