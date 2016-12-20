Подозреваемый в атаке на ярмарку в Берлине отверг все обвинения

Задержанный по подозрению в атаке на рождественскую ярмарку в центре Берлина отверг на допросе все обвинения.

Об этом сообщает агентство dpa со ссылкой на источник в правоохранительных органах.



Ранее сообщалось, что личность предполагаемого водителя грузовика, который протаранил толпу на рождественской ярмарке в Берлине, установлена. Им оказался пакистанец Навед Б., 1993 года рождения.

Напомним, накануне вечером грузовик наехал на посетителей рождественской ярмарки в центре Берлина. Погибли по меньшей мере 12 человек. 48 человек получили ранения.