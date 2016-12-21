Малый театр вернулся домой

Спустя пять лет после масштабной реконструкции открылась историческая сцена Малого театра. Это лучший новогодний подарок одному из старейших театров страны.



Возвращение в родные стены отметили без пафоса и перерезания красной ленточки. Всё было просто, по-рабочему. В этот день был показан репертуарный спектакль — комедия Грибоедова «Горе от ума». В 1831 году Фамусова в этой постановке играл великий Щепкин. Сейчас в этой роли на сцену выходит худрук Малого театра Юрий Соломин.

— Нам пока трудно осознать это, но чудо произошло — мы ступили на свои исконные, родные подмостки! — поделилась впечатлениями с «Известиями» народная артистка России Людмила Полякова, сыгравшая в спектакле одну из ролей. — Это совершенно удивительное чувство, когда ты видишь свой любимый уникальный расписной потолок в зрительном зале. Конечно, есть еще некоторые строительные недоделки, но это всё пройдет, всё наладится. Наши бесконечные мотания завершились, мы много поездили по гастролям, зарабатывая свой кусок хлеба. Мы счастливы.

Как рассказала актриса, в исторических гримерках теперь тепло и есть все удобства. А старинную мебель бережно отреставрировали и вернули назад. Правда, пока в театре не открыли актерский буфет. Зато появилось роскошное щепкинское фойе (раньше на его месте находился внутренний двор). А еще — сделали удобный гардероб, установили новое световое и звуковое оборудование.

Строители работали без задержки и даже с опережением, вместо запланированного 2018 года Малый театр обещали довести до ума уже в 2016-м. Администрация даже планировала открыть сезон уже на обновленной исторической сцене, но обстоятельства внесли свои коррективы. Возвращение домой отодвинули на декабрь. Во время проведения строительных работ возникали финансовые проблемы. По оценкам дирекции театра, смета на ремонт здания не была превышена и составила немногим более 7 млрд рублей. Театр не искал спонсоров, всё делали за государственный счет.

— Главное в здании — фундамент, — рассказал «Известиям» худрук Юрий Соломин. — Под Малым театром течет река Неглинка, и периодически она напоминала о себе. Нас затапливало и во время реконструкции Большого театра. Что-то там нарушили в грунте. Зато теперь Малый театр стоит надежно, на бетонной основе. Вы себе не представляете, сколько бетона потратили! Театр ушел на 3 м в глубину. В процессе работ строители нашли очень много всяких артефактов. Археологи их бережно извлекли, и все находки мы обещаем показать зрителям.

Поздравить Малый театр собирался лично Владимир Путин. Но из-за случившейся трагедии в Анкаре, где трагически погиб посол России в Турции Андрей Карлов, визит отменили.

— Никакой Шекспир не придумает той трагедии, которая произошла в этот вечер, — посетовала Людмила Полякова. — В начале первого акта театр облетела новость, что в Турции стреляли в российского посла. Нам поминутно сообщали о том, что происходит в Анкаре. Все верили, что Андрей Карлов только ранен, что врачи смогут спасти его жизнь. Но к антракту пришла печальная весть. Вы не представляете, весь театр ахнул! Это какой-то жуткий символизм, ведь мы играли пьесу Грибоедова, который сам был послом России в Персии, и его там убили. Большая трагедия, — рассказала актриса.