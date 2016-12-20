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Еврокомиссия подозревает Facebook в антимонопольном нарушении

Социальной сети может грозить штраф в размере до 1% от ее выручки

Фото: TASS/AP/Paul Sakuma

Евросоюз подозревает руководство социальной сети Facebook в нарушении антимонопольного законодательства из-за сделки с мессенджером WhatsApp. Ему может грозить штраф в размере до 1% выручки интернет-ресурса.

Как утверждает пресс-служба Еврокомиссии, Facebook предоставляла заведомо ложные сведения об условиях покупки WhatsApp.

Facebook сообщила регуляторам в августе 2014 года, что она не сможет проводить «автоматическое объединение учетных записей пользователей двух сервисов», сообщает пресс-служба. Теперь стало известно, что объединение учетных записей пользователей технически можно было провести в 2014 году и руководство социальной сети умышленно или ненамеренно подтвердило ложные сведения, нарушив законодательство ЕС, передает Bloomberg.

В ЕК заявляют, что это новое расследование не приедет к опротестованию сделки по приобретению WhatsApp, но на Facebook может быть наложен штраф в размере 1% от ее выручки.

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Известия // вторник, 20 декабря 2016 года

Еврокомиссия подозревает Facebook в антимонопольном нарушении

Еврокомиссия подозревает Facebook в антимонопольном нарушенииСоциальной сети может грозить штраф в размере до 1% от ее выручки

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