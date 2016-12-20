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СМИ: убийца российского дипломата ранее охранял посольство РФ в Анкаре

Мевлют Мерт Алтынташ, который застрелил российского посла в Турции Андрея Карлова, на прошлой неделе нес службу у российского диппредставительства, когда там проходили митинги из-за ситуации в САР

Турецкий полицейский Мевлют Мерт Алтынташ, который накануне застрелил посла России Андрея Карлова, прежде работал охранником российского диппредставительства в Анкаре.

Как сообщает турецкий телеканал NTV со ссылкой на правоохранительные органы, он охранял посольство РФ на прошлой неделе во время проходивших возле него антироссийских митингов из-за ситуации в сирийском городе Алеппо.

По данным телеканала, преступник выстрелил в посла РФ 11 раз, когда тот выступал с речью на открытии фотовыставки «Россия от Калининграда до Камчатки глазами путешественника». Карлов получил восемь ранений и скончался. Кроме него были ранены еще три посетителя фотовыставки, россиян среди них нет. 

Как информирует газета Hurriyet, Алтынташ останавливался в отеле недалеко от центра современного искусства в Анкаре, где проходила выставка. Также отмечается, что в день убийства полицейский взял отпуск и забронировал номер в отеле для планирования нападения.

Алтынташ проник в здание центра, предъявив свой полицейский пропуск. Во время убийства преступник был одет в черный костюм, как у сотрудника отдела безопасности.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал убийство российского дипломата попыткой вбить клин между Москвой и Анкарой, а также сорвать усилия по урегулированию конфликта Сирии.

Известия // вторник, 20 декабря 2016 года

СМИ: убийца российского дипломата ранее охранял посольство РФ в Анкаре

Мевлют Мерт Алтынташ, который застрелил российского посла в Турции Андрея Карлова, на прошлой неделе нес службу у российского диппредставительства, когда там проходили митинги из-за ситуации в САР

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