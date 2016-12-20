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МИД: обстоятельства трагической смерти советника ведомства выясняют

Гибель Петра Польшикова не была связана с его служебной деятельностью

Министерство иностранных дел Российской Федерации сообщило, что обстоятельствами гибели главного советника латиноамериканского департамента внешнеполитического ведомства Петра Петровича Польшикова занимаются правоохранительные органы.

По предварительной информации, речь идет о несчастном случае, не связанном со служебной деятельностью погибшего, сообщили в министерстве.

«Выяснением обстоятельств трагедии сейчас занимаются российские правоохранительные органы», — цитирует «Федеральное агентство новостей» официальное заявление министерства.

Напомним, тело руководителя одного из отделов латиноамериканского департамента МИД России было найдено в ночь на вторник в его квартире на Балаклавском проспекте в Москве.

Сообщалось, что на теле погибшего были обнаружены огнестрельные ранения, а рядом с ним правоохранительные органы обнаружили гильзы от травматического пистолета.

Известия // вторник, 20 декабря 2016 года

МИД: обстоятельства трагической смерти советника ведомства выясняют

Гибель Петра Польшикова не была связана с его служебной деятельностью

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