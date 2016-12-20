МИД: обстоятельства трагической смерти советника ведомства выясняют

Министерство иностранных дел Российской Федерации сообщило, что обстоятельствами гибели главного советника латиноамериканского департамента внешнеполитического ведомства Петра Петровича Польшикова занимаются правоохранительные органы.

По предварительной информации, речь идет о несчастном случае, не связанном со служебной деятельностью погибшего, сообщили в министерстве.

«Выяснением обстоятельств трагедии сейчас занимаются российские правоохранительные органы», — цитирует «Федеральное агентство новостей» официальное заявление министерства.

Напомним, тело руководителя одного из отделов латиноамериканского департамента МИД России было найдено в ночь на вторник в его квартире на Балаклавском проспекте в Москве.

Сообщалось, что на теле погибшего были обнаружены огнестрельные ранения, а рядом с ним правоохранительные органы обнаружили гильзы от травматического пистолета.

