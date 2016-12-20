Отпевать убитого посла РФ Андрея Карлова будет патриарх Кирилл

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершит отпевание застреленного в Турции посла РФ Андрея Карлова в храме Христа Спасителя.



Об это сообщает «Интерфакс» со ссылкой на главу патриаршей пресс-службы священника Александра Волкова.



По его словам, отпевание предположительно состоится в четверг или пятницу. Точное время и день в настоящий момент уточняются.

Ранее предстоятель Русской Церкви выразил соболезнование в связи с гибелью Карлова.

В соболезновании главе российского внешнеполитического ведомства Сергею Лаврову Святейший Патриарх Кирилл сообщил, что с глубокой скорбью узнал о трагической гибели от рук террориста российского дипломата.



В Анкаре 19 декабря трагически погиб российский посол в Турции Андрей Карлов. Он был застрелен во время выступления на открытии фотовыставки «Россия от Калининграда до Камчатки глазами путешественника».



По данным турецких СМИ, убийца дипломата, полицейский Мевлют Мерт Алтынташ, ранее работал охранником российского диппредставительства в Анкаре.