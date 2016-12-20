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СМИ: полиция Германии не задержала подозреваемого в теракте

Преступник вооружен и находится на свободе

Фото: TASS/AP/Matthias Schrader

Задержанный после теракта, произошедшего накануне на рождественской ярмарке в Берлине, не является исполнителем преступления. Об этом сообщает немецкое издание Die Welt со ссылкой на полицию города.

«Мы задержали не того мужчину. В связи с этим новое положение вещей. Настоящий преступник вооружен и находится на свободе, может вновь причинить вред», — говорится в сообщении.

В материале уточняется, что правоохранители и сотрудники спецслужб проинформированы о сложившейся ситуации.

При этом глава полиции Берлина Клаус Кандт также заявил, что не уверен в том, что задержанный является исполнителем теракта. 

«Следствие еще идет, необходимо проверить следы ДНК, провести другие следственные действия. По состоянию на сейчас я не уверен, что задержанный действительно является исполнителем», — сказал он журналистам.

Он также подчеркнул, что террористическая угроза в Германии продолжает быть высокой.

«Как уже заявляло федеральное ведомство криминальной полиции, террористическая угроза в Германии продолжает быть очень высокой, рождественские рынки остаются целью террористов, это подтвердилось вчера еще раз», — приводит его слова «РИА Новости».

Напомним, грузовик протаранил толпу на рождественской ярмарке в центре Берлина в понедельник вечером. Погибли по меньшей мере 12 человек, 48 человек получили ранения. Власти Германии классифицировали происшествие как теракт.

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Известия // вторник, 20 декабря 2016 года

СМИ: полиция Германии не задержала подозреваемого в теракте

СМИ: полиция Германии не задержала подозреваемого в терактеПреступник вооружен и находится на свободе

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