СМИ: полиция Германии не задержала подозреваемого в теракте

Задержанный после теракта, произошедшего накануне на рождественской ярмарке в Берлине, не является исполнителем преступления. Об этом сообщает немецкое издание Die Welt со ссылкой на полицию города.

«Мы задержали не того мужчину. В связи с этим новое положение вещей. Настоящий преступник вооружен и находится на свободе, может вновь причинить вред», — говорится в сообщении.

В материале уточняется, что правоохранители и сотрудники спецслужб проинформированы о сложившейся ситуации.

При этом глава полиции Берлина Клаус Кандт также заявил, что не уверен в том, что задержанный является исполнителем теракта.



«Следствие еще идет, необходимо проверить следы ДНК, провести другие следственные действия. По состоянию на сейчас я не уверен, что задержанный действительно является исполнителем», — сказал он журналистам.



Он также подчеркнул, что террористическая угроза в Германии продолжает быть высокой.

«Как уже заявляло федеральное ведомство криминальной полиции, террористическая угроза в Германии продолжает быть очень высокой, рождественские рынки остаются целью террористов, это подтвердилось вчера еще раз», — приводит его слова «РИА Новости».

Напомним, грузовик протаранил толпу на рождественской ярмарке в центре Берлина в понедельник вечером. Погибли по меньшей мере 12 человек, 48 человек получили ранения. Власти Германии классифицировали происшествие как теракт.