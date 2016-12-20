В Подмосковье обнаружен нелегальный цех по производству алкоголя

Полиция в Сергиево-Посадском районе Московской области пресекла деятельность нелегального цеха по производству алкогольной продукции. Как сообщила пресс-служба областного главка МВД, в ходе операции во вторник было изъято более 100 тыс. бутылок фальсифицированной спиртосодержащей продукции.

В ведомстве уточнили, что цех был оборудован машинами для розлива алкогольной продукцией полного цикла. Кроме того, рядом с ним находился склад нелегальной продукции, готовой к реализации.

«В ходе проведенных мероприятий обнаружено и изъято более 100 тыс. бутылок фальсифицированной алкогольной продукции известных российских брендов и 145 тыс. марок акцизного сбора, которые по результатам проведенного исследования являются поддельными», — указано в сообщении на сайте ведомства.

После обнаружения нелегального цеха следственное управление УМВД России по Сергиево-Посадскому району возбудило уголовное дело по ст. 327.1 УК РФ («Изготовление, сбыт поддельных акцизных марок, специальных марок или знаков соответствия либо их использования»). Максимальный срок лишения свободы за это преступление составляет пять лет.

Напомним, в Иркутской области произошло массовое отравление жителей поддельным спиртосодержащим средством «Боярышник». В результате интоксикации скончались более 50 человек, еще 50 пострадавших находятся в больницах города.