Рогозин: увеличение стоимости самолета МС-21 недопустимо

Вице-премьер России Дмитрий Рогозин заявил во вторник о недопустимости дальнейшего увеличения стоимости проекта среднемагистрального самолета МС-21.

По словам Рогозина, в ситуации сжатых сроков, находясь в жестком противостоянии и не самых благоприятных для всех экономических условиях, нельзя допустить дальнейшего увеличения стоимости проекта, пишет «Русская планета».

МС-21 — пассажирские ближне-среднемагистральные лайнеры, создаваемые корпорацией «Иркут». В начале 2017 года планируется начать летные испытания МС-21, а запустить серийное производство самолетов — в течение следующего года.



Корпорация планирует производить ежегодно по 20 МС-21, а с 2023 года нарастить темп до 70 машин в год.

Дмитрий Рогозин заявил о намерении посетить Иркутск в начале 2017 года, чтобы лично проверить ход подготовки к летным испытаниям МС-21.

Напомним, в 2017 году на заводе «АэроКомпозит-Ульяновск» запустят серийное производство композитного крыла для самолета МС-21.

