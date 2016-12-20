«Хор Турецкого» бесплатно споет в Совфеде на новогоднем корпоративе

Наступающие новогодние праздники сенаторы отметят фуршетом с шампанским, на который они скинулись по 4 тыс. рублей. Об этом рассказала спикер Совфеда Валентина Матвиенко на итоговой пресс-конференции во вторник.

По словам спикера Совета Федерации, после фуршета сенаторов ожидает концерт «Хора Турецкого».



Матвиенко рассказала о демократичной системе в Совете Федерации. «Мы опросили всех сенаторов: коллеги, будем поздравлять друг друга с Новым годом бокалом шампанского или этого делать не стоит? Абсолютное большинство сказали, что нужно друг друга поздравить и поблагодарить», — цитирует «Интерфакс» спикера.

По словам Матвиенко, скромный дружеский фуршет, на который все, включая ее, уже сдали деньги, пройдет в пятницу после пленарного заседания, сообщает телеканал «360».

Ранее сообщалось, что в Государственной думе и Совете Федерации в этом году централизованных новогодних корпоративов не будет. В нижней палате парламента выступит хор думского профсоюза.

