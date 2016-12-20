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Церемония прощания с послом РФ в Турции началась в аэропорту Анкары

Мероприятие проходит с участием турецкого военного караула

В аэропорту Анкары началась траурная церемония прощания с послом России в Турции Андреем Карловым.

Траурное мероприятие проходит с участием турецкого военного караула. Также на церемонии прощания присутствуют родные погибшего дипломата, сотрудники посольства РФ, вице-премьер Турции Тугрул Тюркеш, глава МВД Сулейман Сойлу, мэр Анкары Мелих Гекчек, представители МИД и главы иностранных посольств.

Напомним, Андрея Карлова застрелили накануне в Анкаре во время его выступления на открытии фотовыставки «Россия от Калининграда до Камчатки глазами путешественника».

Известия // вторник, 20 декабря 2016 года

Церемония прощания с послом РФ в Турции началась в аэропорту Анкары

Мероприятие проходит с участием турецкого военного караула

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