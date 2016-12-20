Меркель признала, что теракт в Берлине совершил беженец

Сегодня канцлер ФРГ Ангела Меркель, глава МВД де Мезьер и глава МИД Франк-Вальтер Штайнмайер посетили место трагедии. Меркель возложила на площади венок, подтвердив, что теракт в Берлине совершил человек, претендовавший на получение убежища в Германии.



В прокуратуре Германии уверены, что нападение на рождественскую ярмарку в Берлине носит символический характер. Как сказали представители прокуратуры, «превратить в замки» такие объекты, как рождественские рынки, очень трудно, однако глава МВД ФРГ Томас де Мезьер отдал распоряжение поставить бетонные блоки вокруг таких сезонных ярмарок в Германии.

Министр указал, что такие меры должны быть приняты немедленно.

В Дрездене приказ министра уже исполнен, передает «Интерфакс».

Напомним, трагедия произошла в Берлине накануне, когда в рождественскую ярмарку врезался грузовик. 12 человек погибли, около 50 получили ранения. Инцидент квалифицирован как теракт.

