Грузовик врезался в толпу в Берлине. Хроника событий

В полиции Берлина заявили, что человек, задержанный по подозрению в совершении теракта на ярмарке, уже не является подозреваемым — «Мы задержали не того человека». Преступник всё еще находится на свободе.

BREAKING: The #Berlinattack suspect is no longer a suspect. The real attacker is still out there - and posing a threat! (Source: Police) — WELT (@welt) 20 декабря 2016 г.​​​​​​​

