Грузовик врезался в толпу в Берлине. Хроника событий

Власти уже классифицировали инцидент как теракт
Фото: TASS/AP/Markus Schreiber
Грузовой автомобиль врезался в толпу на рождественской ярмарке в Берлине, в западной части города, в районе Шарлоттенбург у церкви памяти кайзера Вильгельма. Местные власти уже классифицировали этот инцидент как теракт. Уже известно о нескольких погибших и десятках раненых.
2016-12-20 17:50:00
Канцлер Германии Ангела Меркель, представители немецкого МИДа Томас де Мезьер и Франк-Вальтер Штайнмайер, а также бургомистр Берлина Михаэль Мюллер приехали возложить цветы на место трагедии.
#Breitscheidplatz #Merkel #Schweigeminute pic.twitter.com/DnQA7vR32b— Tamara Anthony (@TAMANTH) 20 декабря 2016 г.
2016-12-20 15:47:00
Люди несут к посольству Германии в Москве цветы в знак солидарности с погибшими в теракте в Берлине. На здании посольства приспущены флаги.
В память о жертвах трагедии на #Breitscheidplatz флаги Посольства Германии сегодня приспущены pic.twitter.com/6gYgAaoRcQ— ПосольствоГерманииРФ (@germania_online) 20 декабря 2016 г.
2016-12-20 15:40:00
В полиции Берлина заявили, что человек, задержанный по подозрению в совершении теракта на ярмарке, уже не является подозреваемым — «Мы задержали не того человека». Преступник всё еще находится на свободе.
BREAKING: The #Berlinattack suspect is no longer a suspect. The real attacker is still out there - and posing a threat! (Source: Police)— WELT (@welt) 20 декабря 2016 г.
2016-12-20 08:32:00
Немецкая полиция подтвердила, что грузовик был направлен в толпу на рождественской ярмарке в Берлине намеренно.
2016-12-20 04:37:00
Число жертв инцидента возросло до 12 человек, еще 48 находятся в больницах, многие с тяжелыми травмами.
2016-12-20 02:58:00
Посольство РФ в Германии не располагает информацией о россиянах, которые могли пострадать в результате инцидента на рождественской ярмарке. Дипломаты остаются на связи с полицией.
2016-12-20 02:24:00
Спецоперация полиции на месте нападения на рождественскую ярмарку в Берлине завершена. Серьезно пострадавшие, общим числом 45 человек, госпитализированы. Органы правопорядка придерживаются версии, что инцидент был терактом.
2016-12-20 02:12:00
Грузовик, протаранивший толпу на рождественской ярмарке в Берлине, вез стальные балки, заявили в полиции.
2016-12-20 02:01:00
По последним данным полиции, грузовик, врезавшийся в толпу, был угнан, задержанный за рулем оказался пакистанцем или афганцем.
2016-12-20 01:25:00
США осуждают то, что, очевидно, было терактом в Берлине, и предложили свою помощь Германии в расследовании инцидента.
2016-12-20 01:22:00
Глава Евросовета Дональд Туск предложил Германии помощь после нападения злоумышленника на грузовике на посетителей рождественской ярмарки в центре Берлина. Кроме того, он выразил соболезнования семьям погибших.
2016-12-20 01:18:00
Полиция открыла «горячую линию» по инциденту.
Mehr Polizei fährt auf das weitläufig abgesperrte Gelände um den #Weihnachtsmarkt am #Breitscheidplatz pic.twitter.com/ZrwkjauyUV— Johannes Laubmeier (@jfxlaubmeier) 19 декабря 2016 г.
2016-12-20 01:15:00
Недалеко от места инцидента в Берлине обнаружен подозрительный предмет.
2016-12-20 00:56:00
Владелец грузовика, наехавшего на людей в Берлине, Ариэль Журавский рассказал о рейсе и предположил, что его водитель не имеет отношения к атаке. Тело одного водителя найдено в кабине, второй злоумышленник задержан.
2016-12-20 00:44:00
По последним данным, грузовик протаранил палатку с людьми случайно, пытаясь выехать на другую улицу.
2016-12-20 00:38:00
Угрозы для берлинцев и гостей столицы в связи с инцидентом на рождественской ярмарке нет, сообщает полиция.
Derzeit gibt es keine Hinweise auf weitere gefährdende Situationen in der City nähe #Breitscheidplatz.— PolizeiBerlinEinsatz (@PolizeiBerlin_E) 19 декабря 2016 г.
2016-12-20 00:26:00
Канцлеру Германии Ангеле Меркель доложили о теракте на рождественской ярмарке в Берлине.
2016-12-20 00:22:00
Данных о пострадавших в инциденте россиянах нет. Генеральная прокуратура ФРГ забрала себе дело о грузовике, протаранившем толпу.
2016-12-20 00:04:00
Полиция оцепила рождественскую ярмарку, где произошел инцидент. О мотивах водителя грузовика, врезавшегося в толпу, ничего не сообщается.
2016-12-19 23:55:00
Предполагаемый водитель грузовика задержан, он находится в полиции. Сам грузовик был зарегистрирован на польскую фирму. Полиция просит очистить улицы для эвакуации раненых.
2016-12-19 23:42:00
Берлинские полицейские заявляют, что в фуре, протаранившей толпу людей, было двое. Один из них задержан, второй погиб.
Ataque en mercado navideño de #Berlín deja 9 muertos y decenas de heridos https://t.co/ZTUjPYmTKC pic.twitter.com/rw9ZcTCENS— Quadratin Veracruz (@Quadratin_Ver) 19 декабря 2016 г.
2016-12-19 23:40:00
Позднее появились сообщения о десятках раненых и нескольких погибших. На данный момент, по официальным данным, из-за теракта пострадали 50 человек, погибли девять.
Wir können 9 Tote & viele Verletzte bestätigen. Viele Kolleg. sind am #Breitscheidplatz im Einsatz um die Hintergründe zu ermitteln.— Polizei Berlin (@polizeiberlin) 19 декабря 2016 г.
2016-12-19 23:35:00
В 22.40 в Twitter полиции Берлина появилось сообщение о том, что грузовик въехал в толпу на рождественской ярмарке в центре города.
+EIL+— Polizei Berlin (@polizeiberlin) 19 декабря 2016 г.
Soeben ist ein LKW über den Gehweg am #Breitscheidplatz gefahren. Unsere Kolleg. melden Verletzte. Weitere Infos folgen hier.
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