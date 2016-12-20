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Грузовик врезался в толпу в Берлине. Хроника событий

Власти уже классифицировали инцидент как теракт

Фото: TASS/AP/Markus Schreiber

Грузовой автомобиль врезался в толпу на рождественской ярмарке в Берлине, в западной части города, в районе Шарлоттенбург у церкви памяти кайзера Вильгельма. Местные власти уже классифицировали этот инцидент как теракт. Уже известно о нескольких погибших и десятках раненых.

 2016-12-20 17:50:00

Канцлер Германии Ангела Меркель, представители немецкого МИДа Томас де Мезьер и Франк-Вальтер Штайнмайер, а также бургомистр Берлина Михаэль Мюллер приехали возложить цветы на место трагедии.

 2016-12-20 15:47:00

Люди несут к посольству Германии в Москве цветы в знак солидарности с погибшими в теракте в Берлине. На здании посольства приспущены флаги.

 2016-12-20 15:40:00

В полиции Берлина заявили, что человек, задержанный по подозрению в совершении теракта на ярмарке, уже не является подозреваемым — «Мы задержали не того человека». Преступник всё еще находится на свободе.

 2016-12-20 08:32:00

Немецкая полиция подтвердила, что грузовик был направлен в толпу на рождественской ярмарке в Берлине намеренно.

 2016-12-20 04:37:00

 Число жертв инцидента возросло до 12 человек, еще 48 находятся в больницах, многие с тяжелыми травмами.

 2016-12-20 02:58:00

Посольство РФ в Германии не располагает информацией о россиянах, которые могли пострадать в результате инцидента на рождественской ярмарке. Дипломаты остаются на связи с полицией.

 2016-12-20 02:24:00

Спецоперация полиции на месте нападения на рождественскую ярмарку в Берлине завершена. Серьезно пострадавшие, общим числом 45 человек, госпитализированы. Органы правопорядка придерживаются версии, что инцидент был терактом.

 2016-12-20 02:12:00

Грузовик, протаранивший толпу на рождественской ярмарке в Берлине, вез стальные балки, заявили в полиции.

 2016-12-20 02:01:00

По последним данным полиции, грузовик, врезавшийся в толпу, был угнан, задержанный за рулем оказался пакистанцем или афганцем.

 2016-12-20 01:25:00

США осуждают то, что, очевидно, было терактом в Берлине, и предложили свою помощь Германии в расследовании инцидента.

  2016-12-20 01:22:00

Глава Евросовета Дональд Туск предложил Германии помощь после нападения злоумышленника на грузовике на посетителей рождественской ярмарки в центре Берлина. Кроме того, он выразил соболезнования семьям погибших.

  2016-12-20 01:18:00

  Полиция открыла «горячую линию» по инциденту.


  2016-12-20 01:15:00

Недалеко от места инцидента в Берлине обнаружен подозрительный предмет.

  2016-12-20 00:56:00

Владелец грузовика, наехавшего на людей в Берлине, Ариэль Журавский рассказал о рейсе и предположил, что его водитель не имеет отношения к атаке. Тело одного водителя найдено в кабине, второй злоумышленник задержан.

  2016-12-20 00:44:00

По последним данным, грузовик протаранил палатку с людьми случайно, пытаясь выехать на другую улицу.

  2016-12-20 00:38:00

 Угрозы для берлинцев и гостей столицы в связи с инцидентом на рождественской ярмарке нет, сообщает полиция.


  2016-12-20 00:26:00

Канцлеру Германии Ангеле Меркель доложили о теракте на рождественской ярмарке в Берлине.

  2016-12-20 00:22:00

Данных о пострадавших в инциденте россиянах нет. Генеральная прокуратура ФРГ забрала себе дело о грузовике, протаранившем толпу.

 2016-12-20 00:04:00

Полиция оцепила рождественскую ярмарку, где произошел инцидент. О мотивах водителя грузовика, врезавшегося в толпу, ничего не сообщается.

2016-12-19 23:55:00  

Предполагаемый водитель грузовика задержан, он находится в полиции. Сам грузовик был зарегистрирован на польскую фирму. Полиция просит очистить улицы для эвакуации раненых.

 2016-12-19 23:42:00

Берлинские полицейские заявляют, что в фуре, протаранившей толпу людей, было двое. Один из них задержан, второй погиб.

 2016-12-19 23:40:00

 Позднее появились сообщения о десятках раненых и нескольких погибших. На данный момент, по официальным данным, из-за теракта пострадали 50 человек, погибли девять.

  2016-12-19 23:35:00

 В 22.40 в Twitter полиции Берлина появилось сообщение о том, что грузовик въехал в толпу на рождественской ярмарке в центре города.

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Известия // вторник, 20 декабря 2016 года

Грузовик врезался в толпу в Берлине. Хроника событий

Грузовик врезался в толпу в Берлине. Хроника событийВласти уже классифицировали инцидент как теракт

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