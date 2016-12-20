Число жертв наезда грузовика на толпу в Берлине достигло 12 человек

Полиция Берлина сообщила, что число жертв ЧП, при котором грузовик протаранил толпу людей на рождественском базаре в центре города, достигло 12 человек, число раненых возросло до 48 человек.

«Печальная реальность: Сегодня 12 человек погибли на площади Брайтшайдплац, 48 получили серьезные ранения и были доставлены в больницы», — говорится в сообщении берлинской полиции в Twitter.

Traurige Gewissheit, heute verloren am #Breitscheidplatz 12 Menschen ihr Leben, 48 liegen, zum Teil schwer verletzt, in Krankenhäusern. — PolizeiBerlinEinsatz (@PolizeiBerlin_E) 20 декабря 2016 г.

В заявлении полиции также сказано о том, что следствие изучает данные о возможном похищении грузовика со стройплощадки в Польше.



It is suspected that the truck was stolen from a construction site in Poland.

The investigations are still ongoing.#Breitscheidplatz — PolizeiBerlinEinsatz (@PolizeiBerlin_E) 19 декабря 2016 г.

Между тем, по данным СМИ, за рулем грузовика мог находиться выходец из Пакистана, запросивший ранее убежище в Германии.

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