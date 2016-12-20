В Госдепе не исключают связи между произошедшими накануне терактами

Официальный представитель Госдепа США Джон Кирби не исключил, что недавно произошедшие нападения экстремистов в Турции, Швейцарии, Германии и Йемене могут быть связаны между собой.



Об этом руководитель пресс-службы американского внешнеполитического ведомства сообщил в эфире телеканала CNN.

По мнению Джона Кирби, сейчас террористы сталкиваются с серьезными трудностями, в том числе члены организации «Исламское государство» (запрещена в РФ).

«Они пытаются организовать резонансные атаки при небольших затратах ресурсов, чтобы продолжать привлекать людей на свою сторону, заражать их своей отравленной идеологией. И, как мы видим, это происходит по всему миру. Угроза со стороны террористов имеется для всех», — пояснил представитель Госдепа.

В Анкаре в понедельник было совершено покушение на посла РФ в Турции Андрея Карлова. Полицейский Мевлют Мерт Алтынташ нанес несколько смертельных огнестрельных ранений дипломату, злоумышленника сразу же ликвидировали сотрудники правоохранительных органов. МИД РФ квалифицировал произошедшее как теракт.

В этот же день на площади Брайтшайдплац в Берлине тягач с прицепом проехал около 80 м по территории рождественского рынка. В результате погибли 13 человек, еще 48 пострадали. Кроме того, в швейцарском Цюрихе в понедельник неизвестный человек в маске открыл стрельбу в Исламском центре, он ранил троих человек.

При этом 18 декабря в результате взрыва у армейской базы в городе Аден на юге Йемена погибли около 50 военнослужащих. Теракт был организован смертником.