Вечером 19 декабря в Берлине грузовик врезался в толпу на одной из традиционных рождественских ярмарок города. Власти страны признали, что водитель намеренно направил машину на людей, и классифицировали произошедшее как теракт.



В этом году террористы уже второй раз использовали такой способ совершения преступления в европейской стране. Вечером 14 июля в Ницце 31-летний Мохамед Лахуайедж Бухлель въехал в толпу людей, отмечавших наиональный праздник на Английской набережной, проехал около 2 км, а затем открыл огонь по окружающим. В результате инцидента погибли 84 человека.



О новой тактике, взятой на вооружении террористами, и о том, что общего может быть у теракта в Германии и нападения на российского посла в Анкаре, «Известиям» рассказал старший научный сотрудник Института мировой экономики и международных отношений им. Е.М. Примакова РАН, автор монографий по современному терроризму Андрей Яшлавский.

С чего началось

Как трагедия в Берлине, так и случившееся в Ницце, по мнению эксперта, отражает тенденции, формировавшиеся в течение последних нескольких лет. Новый вид террора, с которым столкнулись западные страны, возник далеко не сегодня — он стал порождением арабского терроризма в Израиле, получившего название «интифада бульдозеров». Именно там экстремистами была взята на вооружение практика, при которой убийца для массового убийства использует обыкновенный автомобиль. Впрочем, для массового убийства злоумышленникам не обязательно даже иметь доступ к технике: оружием может послужить и простой кухонный нож.

— Сегодня террористам не нужны оружие и взрывчатка, которые надо где-то добывать, а значит, дать возможность спецслужбам найти свои уязвимые места через свидетелей, место изготовления и состав взрывчатки, серийный номер оружия. Теперь они садятся в фуру и начинают давить окружающих. Или используют обычный кухонный арсенал — нож для разделки мяса или что-то подобное. Его не надо искать специально, он всегда под боком, — считает Андрей Яшлавский.

Чего добиваются террористы

Такая тактика, по его мнению, выгодна для террористов в первую очередь широким общественным резонансом, который вызывают подобные преступления, при сравнительно небольших затратах организаторов терактов.

— Жертв может быть и немного, но большой резонанс и порождение неуверенности у людей обеспечены в любом случае. А именно этого террористы и добиваются. При этом уровень подготовки самих террористов в таких случаях может быть минимальным — не нужно ни денег, ни больших знаний, — отмечает эксперт.

Аналогичные случаи нападений, по его словам, в последнее время также отмечались в Китае, где к подобной тактике прибегают вооруженные ножами радикалы-уйгуры. Однако там чаще всего в нападении участвуют сразу несколько человек, что дает спецслужбам больше шансов отследить злоумышленников еще на этапе подготовки. Арабские террористы, которые действуют в Европе, предпочитают нападать в одиночку, что делает их трудноуловимыми и ставит новые вызовы перед мировыми спецслужбами.

— Арабские террористы в Европе действуют сейчас иначе — всё чаще они действуют в паре или в одиночку. Отследить таких боевиков гораздо сложнее. И это настоящая головная боль для спецслужб. Это новый вызов миру, и что с этим делать — пока непонятно, — говорит Андрей Яшлавский.

Гибель посла РФ в Турции

От рук такого же одиночки, по мнению эксперта, мог погибнуть и российский посол в Турции Андрей Карлов, нападение на которого было совершено также накануне, 19 декабря, в турецкой Анкаре.

— Что касается убийства нашего посла в Турции, то это тоже, несомненно, теракт. Точку поставит расследование. Но не исключено, что это не следствие заговора, а действие одиночки. Мстителя, который вдохновился многочисленной пропагандистской литературой о русской агрессии в Сирии, — заключил эксперт.



Число жертв теракта в Германии к настоящему моменту достигло по меньшей мере 12 человек. Подозреваемый в нападении пока так и не был задержан.