Путин: убийство посла РФ причиняет стране особую боль

Президент подчеркнул важность своевременного вскрытия любых вражеских планов и противодействия иностранным разведкам
Президент РФ Владимир Путин заявил, что убийство посла РФ в Турции Андрея Карлова причиняет России особую боль. Глава государства подчеркнул, что тщательное расследование всех обстоятельств преступления продолжается.
Президент также отметил, что огромное значение в работе спецслужб имеет раскрытие всех вражеских планов против России, откуда бы таковые не исходили.
«Надо также закрепить успехи, достигнутые за последние годы в противодействии и иностранным разведкам (не будем забывать и об этом), тем службам, которые продолжают попытки получить доступ к информации политического, военного, экономического и научного характера», — подчеркнул Путин на торжественном вечере сотрудников органов безопасности в Кремле.
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