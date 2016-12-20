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СБ ООН почтил память посла РФ в Турции минутой молчания

Участники заседания также выразили соболезнования жертвам недавно произошедших терактов в Йемене, Иордании и Берлине

Участники заседания Совбеза ООН почтили память убитого посла России в Турции Андрея Карлова и других жертв терактов, произошедших накануне. Сессия совета началась с минуты молчания.

«К сожалению, мы вновь вынуждены начать дебаты с выражения глубочайших соболезнований в свете жестоких террористических атак, которые произошли в последние дни», — приводит ТАСС слова премьер-министра Испании Мариано Рахоя, который председательствует на заседании Совбеза.

Ранее в понедельник Совет Безопасности ООН осудил убийство посла РФ в Анкаре и квалифицировал произошедшее как теракт.

Напомним, Андрей Карлов был застрелен накануне вечером в ходе своего выступления на открытии фотовыставки в Анкаре. Нападавшего сразу же ликвидировали сотрудники правоохранительных органов.

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Известия // вторник, 20 декабря 2016 года

СБ ООН почтил память посла РФ в Турции минутой молчания

Участники заседания также выразили соболезнования жертвам недавно произошедших терактов в Йемене, Иордании и Берлине

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