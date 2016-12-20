Убийца посла РФ в Турции мог действовать вместе с сообщниками

Турецкий полицейский Мевлют Мерт Алтынташ, который накануне застрелил посла РФ в Анкаре Андрея Карлова, вероятно, организовал преступление вместе с сообщниками. Об этом сообщил высокопоставленный турецкий чиновник.



«Убийство было полностью профессионально (организовано. — «Известия»), это не работа одного человека», — приводит «Интерфакс» заявление госслужащего.

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров сообщил, что в Анкару уже прибыла российская оперативно-следственная группа из 18 человек, которая будет расследовать убийство дипломата.

Посол РФ в Турции Андрей Карлов был убит 19 декабря во время своего выступления на открытии фотовыставки в Анкаре. Его застрелил 22-летний сотрудник полиции Мевлют Мерт Алтынташ. Силам правоохранительных органов удалось сразу же ликвидировать злоумышленника.