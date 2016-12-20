Керри выразил соболезнования в связи с убийством посла РФ в Турции

Госсекретарь США Джон Керри в ходе телефонного разговора с главой МИД РФ Сергеем Лавровым выразил соболезнования в связи с убийством посла России в Турции Андрея Карлова.



«Госсекретарь Керри позвонил сегодня утром (по времени США. — Ред.), чтобы выразить глубокие соболезнования в связи с убийством российского посла Андрея Карлова в Анкаре», — указано в сообщении на сайте российского внешнеполитического ведомства.

Сергей Лавров также отметил, что глава Госдепа предложил помощь в расследовании преступления.

Кроме того, стороны обсудили сирийскую проблему, усилия по достижению немедленного прекращения огня и обеспечению доставки гуманитарной помощи жителям республики.

Посол РФ в Турции Андрей Карлов был убит 19 декабря в ходе выступления на открытии фотовыставки в Анкаре. Во время мероприятия полицейский нанес ему несколько огнестрельных выстрелов в спину. Злоумышленник был уничтожен сотрудниками правоохранительных органов. В МИД РФ квалифицировали произошедшее как теракт.