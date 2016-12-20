Новости, деловые новости - Известия
Вторник,
20 декабря
2016 года
Спецпроекты
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
 
  |   Политика   |     |   написать авторам

Керри выразил соболезнования в связи с убийством посла РФ в Турции

Глава американской дипломатии также предложил помощь в расследовании преступления

Госсекретарь США Джон Керри в ходе телефонного разговора с главой МИД РФ Сергеем Лавровым выразил соболезнования в связи с убийством посла России в Турции Андрея Карлова.

«Госсекретарь Керри позвонил сегодня утром (по времени США. — Ред.), чтобы выразить глубокие соболезнования в связи с убийством российского посла Андрея Карлова в Анкаре», — указано в сообщении на сайте российского внешнеполитического ведомства.

Сергей Лавров также отметил, что глава Госдепа предложил помощь в расследовании преступления.

Кроме того, стороны обсудили сирийскую проблему, усилия по достижению немедленного прекращения огня и обеспечению доставки гуманитарной помощи жителям республики.

Посол РФ в Турции Андрей Карлов был убит 19 декабря в ходе выступления на открытии фотовыставки в Анкаре. Во время мероприятия полицейский нанес ему несколько огнестрельных выстрелов в спину. Злоумышленник был уничтожен сотрудниками правоохранительных органов. В МИД РФ квалифицировали произошедшее как теракт.

Читайте также:

Трагический день российской дипломатии

Известия // вторник, 20 декабря 2016 года

Керри выразил соболезнования в связи с убийством посла РФ в Турции

Глава американской дипломатии также предложил помощь в расследовании преступления

скопируйте этот текст к себе в блог:
﻿

Мнение

Евгения Пименова

политолог

Все мнения

Мнение

Андрей Бакланов

дипломат

Все мнения

Мнение

Антон Хащенко

политолог

Все мнения

Мнение

Алексей Мартынов

политолог

Все мнения

Мнение

Денис Мантуров

министр

Все мнения

Мнение

Михаил Матовников

аналитик

Все мнения

Мнение

Александр Пасечник

аналитик

Все мнения
реклама
Закрыть

Цитировать в комментарии
Сообщить об ошибке