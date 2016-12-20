Слуцкий может продолжить карьеру в «Челси»

Экс-главный тренер сборной России и столичного ЦСКА Леонид Слуцкий, вероятнее всего, продолжит карьеру в лондонском «Челси», сообщает «Спорт-Экспресс».

По данным издания, 45-летний специалист в первой половине 2017 года не планирует возвращаться к активной тренерской деятельности. Скорее всего, он на полуофициальной основе войдет в научно-аналитическую группу английской команды, так как тренера связывают хорошие отношения с владельцем клуба, олигархом Романом Абрамовичем.

Перед этим Слуцкий пройдет курс изучения языка в голландской лингвистической школе Вюгт. Там в свое время занимались Карло Анчелотти и Гус Хиддинк.



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