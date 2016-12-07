СМИ: в случае форс-мажора Гончаренко в ЦСКА сменит Непомнящий

Президент московского ЦСКА Евгений Гинер рассматривает кандидатуру Валерия Непомнящего на тот случай, если с назначением Виктора Гончаренко на пост главного тренера возникнут проблемы. Подразумевается, что 73-летний специалист может сменить белорусского тренера и по ходу сезона, сообщает «Федеральное агентство новостей».

В данный момент Непомнящий официально не работает. Однако специалист отлично знаком с Гинером, был его советником, а также некоторое время работал в тренерском штабе Леонида Слуцкого.



Напомним, что накануне ЦСКА объявил об уходе Слуцкого. Матч заключительного тура группового раунда Лиги чемпионов против английского «Тоттенхэма» станет для тренера последним у руля красно-синих.

Ранее «Спорт-Экспресс» сообщил, что Слуцкого в ЦСКА сменит наставник «Уфы» Виктор Гончаренко, который почти весь прошлый сезон работал в армейском клубе помощником главного тренера.