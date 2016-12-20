Совет ОБСЕ принял декларацию с осуждением убийства посла РФ в Турции

Совет ОБСЕ по инициативе РФ согласовал декларацию с осуждением убийства в Анкаре российского посла Андрея Карлова, назвав это преступление терактом, сообщил после заседания постпред России при организации Александр Лукашевич.

Он отметил, что страны — участники ОБСЕ безоговорочно одобрили российскую идею о принятии отдельной декларации в связи с убийством посла России в Турции. В своем заявлении российский постпред указал, что данный документ члены организации назвали «осуждающим жесткую террористическую атаку», передает ТАСС.

«Сегодня наша инициатива реализовалась, ее удалось достаточно оперативно согласовать. Это декларация 57 государств-участников в отношении жестокого террористического нападения на российского посла в Турции», — рассказал постпред РФ.

Он отметил, что декларация решительно осуждает атаку на Андрея Карлова. В документе также выражены соболезнования семье погибшего дипломата, а также солидарность с российским правительством.

По словам Лукашевича, декларация с осуждением убийства Андрея Карлова согласуется с принятым 9 декабря решением об усилении роли ОБСЕ в борьбе с международным терроризмом.

Напомним, российский посол в Турции Андрей Карлов погиб в результате атаки турецкого исламиста из числа бывших полицейских. Нападавший был ликвидирован полицией. Убийство посла РФ вызвало широкий резонанс в мире, лидеры и официальные лица многих стран выразили соболезнования и назвали произошедшее недопустимым.

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