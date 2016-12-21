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Польская оппозиция продолжит блокировать сейм

Депутаты планируют оставаться в парламенте до 11 января

Представители оппозиционной партии Польши «Гражданская платформа» отказались на данный момент снять блокаду президиума в зале пленарных заседаний сейма (нижней палаты парламента).

«Пока мы остаемся до 11 января. Но окончательное решение будет принято в четверг. Это сложная логистическая задача, так как скоро праздники. Мы должны хорошо разделить дежурства, чтобы несколько десятков депутатов были в зале, а это не просто», — сообщил журналистам лидер оппозиционной партии Гжегож Схетина.

Напомним, блокада парламента продолжается четыре дня, однако окончательное решение по данному вопросу планируется принять в четверг. Об этом сообщил сегодня журналистам лидер политической силы Гжегож Схетина.

Напомним, ранее участники антиправительственной акции заблокировали все выходы из здания парламента, где заседали депутаты. Протест начался с блокады работы нижней палаты парламента оппозицией, которая отказалась участвовать в работе из-за планов ограничения доступа журналистов в парламент.

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Известия // среда, 21 декабря 2016 года

Польская оппозиция продолжит блокировать сейм

Депутаты планируют оставаться в парламенте до 11 января

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