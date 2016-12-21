В Дагестане уничтожили обстрелявших силовиков мужчин

В Дагестане в ходе перестрелки убиты двое неизвестных, открывших стрельбу по сотрудникам силовых структур, сообщает ТАСС со ссылкой на представителя пресс-службы МВД.

Вечером во вторник недалеко от поселка Манас сотрудники правоохранительных органов попытались остановить для проверки автомобиль ВАЗ девятой модели. Из машины по силовиками была открыта стрельба. Ответным огнем двое находившихся в машине людей были уничтожены.

Пострадавших среди правоохранителей нет, личности убитых устанавливаются.