МВД: рост акцизов на табак в РФ вызовет волну контрафакта из ТС

Цена пачки сигарет в России в 2017 году может достичь 220 рублей из-за роста акцизов, свидетельствуют подсчеты МВД. При этом в ведомстве опасаются роста количества контрафакта, к которому может привести рост сборов, с чем уже согласились и представители табачных компаний.

Как отметил в своем письме (есть у «Известий») замминистра внутренних дел Аркадий Гостев, сейчас минимальная ставка акциза составляет 1680 рублей за тысячу сигарет, планируется ее увеличение до 2123 рублей.

Замначальника 14-го отдела управления «П» ГУЭБиПК МВД России Сергей Смирнов сообщил «Известиям», что повышение стоимости табачных изделий рассчитывалось исключительно с учетом увеличения размера акциза. Он отметил, что при этом не учитывались другие показатели. Базовую цену, от которой отталкивались при проведении расчета, он назвать отказался.

Эксперты отмечают, что в 2017 году российских потребителей ждет самое высокое в современной истории повышение цен на сигареты. При этом, по их мнению, рост акцизов провоцирует нелегальную торговлю табаком. Это связано с тем, что в странах Таможенного союза сигареты дешевле на 30%. Ожидается, что в 2017 году этот фактор и приведет к росту потока нелегальной продукции из Казахстана и Белоруссии.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Цена пачки сигарет в новом году может превысить 200 рублей