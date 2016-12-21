Цена пачки сигарет в новом году может превысить 200 рублей

Средняя цена пачки сигарет в 2017 году может составить порядка 220 рублей. Такие подсчеты приведены в документах Министерства внутренних дел (МВД). Ведомство рассчитало новую стоимость сигарет с учетом повышения акцизов на табачную продукцию в следующем году. Постоянное повышение сборов с сигарет способствует увеличению количества нелегальной продукции в стране, сделали вывод специалисты МВД. С этим согласны и представители табачных компаний.

«В настоящее время минимальная ставка акциза составляет 1680 рублей за тысячу сигарет, планируется ее увеличение до 2123 рублей. Таким образом, цена сигарет может составить около 220 рублей за пачку», — говорится в письме замминистра внутренних дел Аркадия Гостева председателю комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Сергею Рябухину от 8 декабря 2016 года (есть в распоряжении «Известий»).

Расчет подготовлен министерством к совещанию комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам, темой которого стало регулирование табачной отрасли. Замначальника 14-го отдела управления «П» ГУЭБиПК МВД России Сергей Смирнов сообщил «Известиям», что речь в письме идет об увеличении средней цены пачки сигарет. По его словам, повышение стоимости табачных изделий рассчитывалось исключительно с учетом увеличения размера акциза, никакие другие компоненты не учитывались. При этом он не стал сообщать, от какой базовой цены отталкивалось министерство в своих расчетах. В пресс-службе МВД «Известиям» не предоставили оперативных комментариев.

Напомним, согласно поправкам в Налоговый кодекс с начала 2017 года минимальное значение акциза на табачную продукцию повышается на 26%. Минимальная ставка акциза на следующий год должна была вырасти по плану с 1680 до 1930 рублей на 1 тыс. сигарет, Однако Минфин решил проиндексировать последнее значение на 10% — таким образом, сумма выросла до 2123 рублей на 1 тыс. сигарет. Налоговая нагрузка на табачную продукцию увеличится также и за счет дополнительного повышения адвалорного компонента акцизного налога с 13 до 14,5%.

Сейчас средняя цена пачки сигарет на рынке составляет около 90 рублей.

Директор по корпоративным отношениям «БАТ Россия» Александр Лютый подчеркнул, что в 2017 году российских потребителей ждет самое высокое в современной истории повышение цен на сигареты.



— Ставки акцизов на табак на 2017 год пересматривали несколько раз, и в итоге повысили и фиксированную, и адвалорную часть акциза — в сумме почти на 30%, — отметил Александр Лютый.



«Несмотря на принимаемые органами внутренних дел меры по декриминализации отрасли, имеется ряд фактов, негативно влияющих на криминальную обстановку в данной сфере», — указывает замминистра Аркадий Гостев в своем письме в Совет Федерации, добавляя, что «основным из них является разница в акцизах на табачную продукцию в России и приграничных странах». Из документа МВД следует, что в 2014 году минимальная ставка акциза на сигареты была проиндексирована на 42% к уровню 2013 года, в 2015 году — на 37%, в 2016 году — на 28%. Согласно письму заместителя министра, в 2017 году запланирован аналогичный (порядка 27%) рост.

Увеличение акцизов провоцирует нелегальную торговлю табаком из государств — членов Таможенного союза, где сигареты на 30% дешевле, чем в России, уточняется в документе. В МВД делают вывод, что из-за значительной разницы в размере акцизных ставок России, Республики Казахстан и Республики Беларусь поток нелегальной продукции из стран-партнеров будет увеличиваться, что уже наблюдается в приграничных с Белоруссией областях. Между тем, по оценкам Минфина и Минсельхоза, объем нелегального рынка в России составляет всего лишь 2%.

Повышение розничных цен на сигареты за счет роста акциза отражается на потребителях, уверены в МВД. «В России около 60% курильщиков выбирают недорогие сигареты эконом-сегмента, в связи с чем альтернативой становится нелегальная табачная продукция, что напрямую отражается на криминализации рынка», — подчеркивается в письме.

— Наши соседи не поднимают цены так стремительно, как в России. Например, в Казахстане минимальная розничная цена сигарет в пересчете на рубли повысится с 51,4 до 57,1 рубля за пачку, — отметили в «БАТ Россия».



Между тем локальные сигаретные бренды в Белоруссии, которые сейчас продаются примерно по 29 рублей за пачку, в 2017 году подорожают до 34 рублей.

Получается, что пачка сигарет, которая стоит в России около 90 рублей, продается в Белоруссии за 60 рублей, в Казахстане — за 52 рубля, а в Киргизии — за 37 рублей. «Неудивительно, что разница в ценах провоцирует переток табачной продукции из этих стран в Россию без уплаты акцизов в российский бюджет», — отмечает Александр Лютый.

По данным ФКУ «ГИАЦ МВД России», по итогам девяти месяцев 2016 года органами внутренних дел выявлено 125 (+83,8%) преступлений, связанных с незаконным производством и оборотом табака и табачной продукции.

Из материалов Федеральной таможенной службы, подготовленных к совещанию в Совете Федерации, следует, что в 2015 году при незаконном перемещении нелегальной продукции через границу страны таможенниками возбуждено 81 дело об административных правонарушениях. На конец 2016 года таких дел было уже 211. Самым крупным из них в ФТС назвали происшествие на Кингисеппской таможне, где было задержано 480 тыс. пачек сигарет стоимостью более $365 тыс.

В Минфине не предоставили оперативных комментариев.