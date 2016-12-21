Минэкономразвития улучшило прогноз по росту ВВП РФ

Минэкономразвития заявляет о пересмотре в сторону улучшения прогноза по динамике роста ВВП в 2016 году, предпосылками к чему послужили показатели промышленного производства, которые превысили ожидания на 0,5%. Эксперты отнеслись к новым оценкам ведомства со сдержанным оптимизмом.

Уверенный рост промышленного производства стал следствием прекращения спада ВВП РФ в III квартале 2016 года и входа экономики в стадию восстановления. Минэкономразвития пересмотрело свой макропрогноз на этот год: ВВП сократится не на 0,6%, как ожидалось ранее, а на 0,5%.

Как отметил замминистра экономического развития Алексей Ведев, рост промпроизводства по итогам года окажется более значительным, чем предполагалось, и составит 0,5%, что вызовет менее существенный спад экономики по сравнению с прежними ожиданиями.

В то же время не все специалисты уверены, что изменение оценок Минэкономразвития стоит воспринимать оптимистично. Так, отмечено, что спад ВВП по итогам 10 месяцев составил 0,7%, поэтому пересмотр прогноза на весь год в конце периода — это просто новая оценка прошлого, в то время как гораздо важнее то, какова ситуация в моменте.

При этом также отмечен спад розничной торговли и рост импорта, что говорит о переориентации на него экономики. Этот фактор, по данным экспертов, способен в более обозримой перспективе негативно сказаться на росте ВВП.

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